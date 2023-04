Diretta Roma-Sampdoria ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Roma di José Mourinho vuole ripartire con il piede giusto in Serie A. Dopo il derby perso contro la Lazio (arrivato dopo il ko casalingo contro il Sassuolo) i giallorossi vogliono tornare alla vittoria in campionato e per farlo dovranno affrontare la Sampdoria di Stankovic allo Stadio Olimpico. I blucerchiati si trovano in una situazione decisamente complicata in classifica, al penultimo posto con soli 15 punti, anche se nell'ultimo match è arrivata una vittoria importante per 3-1 contro il Verona. All'Olimpico la Roma avrà l'opportunità di sorpassare nuovamente l'Atalanta, sopra di un punto dopo il successo esterno contro la Cremonese.