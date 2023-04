Diretta Bologna-Udinese ore 12:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Il Bologna vuole ripartire e ritrovare una vittoria che manca ormai dal successo interno contro l'Inter di Inzaghi. Per farlo, nel match valevole per la 28ª giornata di Serie A, la squadra di Thiago Motta affronterà in casa l'Udinese di Sottil, sopra di un solo punto in classifica. I rossoblù al Dall'Ara potranno contare sul solito Orsolini, che ha raggiunto quota 7 gol in campionato, mentre i bianconeri dovrebbero fare affidamento sulla coppia d'attacco composta da Beto e Success, che nell'ultima sfida di campionato è stata determinante per il successo 3-1 contro il Milan di Pioli.