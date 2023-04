Pedro-Milinkovic, Lazio show a Monza. Shomurodov salva lo Spezia

All'U-Power Stadium parte meglio la Lazio, che sblocca il risultato al 13' con Pedro : Zaccagni scappa sulla sinistra e cerca uno scarico che, allungato involontariamente da Rovella, finisce nella zona dello spagnolo, il quale batte Di Gregorio con un mancino di prima intenzione sul secondo palo. Il Monza va vicino al pareggio soli cinque minuti più tardi con Sensi, che scheggia il palo di testa su cross di Ciurria, cui i biancocelesti rispondono con una conclusione a giro di Luis Alberto che esce di un soffio. Al 33', poi, la più grande occasione della prima frazione per i brianzoli: Sensi apre per Ciurria che crossa di prima per Petagna, il quale colpisce a botta sicura di testa, ma trova la grande risposta di Provedel. Zaccagni, in apertura di ripresa, fa ammonire Ciurria, Marlon e Donati (più Lazzari a Caprari), dall'ultimo fallo dei quali nasce - al 55' - il gol del 2-0 realizzato da Milinkovic-Savic con uno splendido calcio di punizione che, di fatto, pone fine alla contesa. Nel finale Gytkjaer sciupa un'occasione clamorosa.

Spezia-Salernitana 1-1

Un tempo per parte, ma sono due sfortunate leggerezze a decidere Spezia-Salernitana: l'autogol di Caldara dopo un batti e ribatti in area al 43' e il bellissimo scavino di Shomurodov al 70', nato da un pallone perso sulla propria trequarti da Pirola. In mezzo, tante emozioni, con protagonisti Gyasi, Verde e lo stesso uzbeko da una parte e Bourabia, Candreva, Sambia e Piatek - fermato dalla traversa poco dopo il vantaggio dei padroni di casa - dall'altra. Nella ripresa Paulo Sousa manda in campo l'ex Maggiore, fischiato da gran parte del Picco, Semplici si affida invece a Maldini, che pareggia il conto dei legni al 78', cui si aggiunge all'83' il palo di Ekdal. Lo Spezia non si accontenta del pari e preme nel finale, collezionando corner accompagnati dal 'ruggito dei tifosi', ma la rete che equivarrebbe ad una salvezza ipotecata non arriva.