Diretta Empoli-Lecce ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Sfida delicata al Castellani dove l'Empoli affronta il Lecce in un match tra due squadre in forti difficoltà. Entrambe le compagini vengono da ben quattro sconfitte consecutive e in classifica hanno solo un punto di differenza. L'Empoli, fermo a quota 28 dal pari del Franchi del 19 febbraio, non vince da più di due mesi, ovvero dall'impresa di San Siro dove Baldanzi mise ko l'Inter di Inzaghi. Il Lecce, oltre a non trovare punti dalla vittoria di Bergamo, ha un grosso problema in attacco: nelle ultime quattro gare, i pugliesi non hanno mai trovato la via del gol.