Sassuolo-Torino 1-1: Sanabria risponde a Pinamonti, traversa di Radonjic

REGGIO EMILIA - Il Torino torna da Reggio Emilia con un pareggio che non soddisfa a pieno, ottenuto in rimonta nonostante il prolungato dominio. Il match del Mapei Stadium con il Sassuolo, infatti, termina 1-1, con Pinamonti che gela Juric al 36', soli quattro minuti dopo la clamorosa traversa di Radonjic, e Sanabria che riequilibra il risultato al 66'. Annullati dal Var il raddoppio di Laurentié al 58' e il 2-1 firmato da Radonjic per fuorigioco di Vlasic al 69'. In classifica il club piemontese sale a quota 38 punti, al decimo posto in coabitazione con l'Udinese, quello emiliano è invece dodicesimo ad una lunghezza di distanza.

Dionisi non rinuncia a Pinamonti , nonostante il problema fisico accusato in settimana, e lo lancia al centro del tridente del Sassuolo completato da Berardi e Laurentié. In porta c'è Consigli, protetto da Toljan, Ruan Tressoldi, al rientro dalla squalifica, Ferrari e Rogerio, mentre a centrocampo agiscono Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique. La risposta di Juric, orfano di Ilic e Ola Aina, è il classico 3-4-2-1 con Gravillon, Schuurs e Buongiorno davanti a Vanja Milinkovic-Savic, Singo, Ricci, Linetty e Rodriguez sulla linea mediana e la coppia Vlasic-Radonjic a supporto di Sanabria.

Il Torino preme, il Sassuolo sblocca con Pinamonti

Il Torino impiega una manciata di minuti per prendere possesso del centrocampo, mettendo ben presto alle corde il Sassuolo, che si vede soltanto con un paio di timidi tentativi di Berardi al 25' e al 26'. Al Mapei, per larghi tratti, va in scena un vero e proprio monologo granata, con Sanabria che - al 16' - viene murato dalla difesa neroverde dopo un bellissimo tentativo in acrobazia e - tre giri di lancetta più tardi - non inquadra lo specchio con una spizzata di testa. Al 32', invece, soltanto la traversa salva Consigli sul potente destro di Radonjic. Così, puntuale, la beffa quattro soli minuti dopo: Berardi ci prova dal vertice sinistro dell'area con un velenoso mancino sul secondo palo, Milinkovic smanaccia come può e Pinamonti sigla il vantaggio emiliano con un facile tap-in. Lungo check del Var per un possibile fuorigioco, poi il gol viene convalidato.

Pareggia Sanabria: Sassuolo-Torino termina 1-1

La ripresa, dopo un avvio a tinte granata, è più equilibrata: il Torino punge con due zuccate di Schuurs (53' e 54') e con una splendida azione personale di Radonjic (miracoloso il salvataggio di Ferrari al 61'), ma il Sassuolo - a differenza della prima frazione di gioco - riparte costantemente in contropiede a grande velocità: da uno di questi, al 58', nasce il raddoppio di Laurentié, annullato per un leggero offside. Nonostante il check del Var, invece, è buono il pareggio di Sanabria otto minuti più tardi: il bomber paraguayano non arriva sul primo cross di Rodriguez, ma è implacabile sul secondo di Lazaro. Tecnologia ancora protagonista al 69', quando il fuorigioco di Vlasic vanifica il sorpasso-lampo di Radonjic, autore poi - al 75' - di un bel piattone mancino al volo alto di poco. Brivido finale, con Laurentié e Defrel che non riescono a calciare verso la porta di Milinkovic da pochi passi.