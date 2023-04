Roma, Lazio e Salernitana perquisizioni e sequestro documenti: che succede

Problemi per Roma, Lazio e Salernitana. La Guardia di Finanza di Roma, su disposizione della procura, ha provveduto a perquisire le sedi delle tre società. Per quanto riguarda il club giallorosso è stata effettuata un'acquisizione dei documenti relativi alla trattativa per Spinazzola e Pellegrini nell'ambito degli scambi di mercato con la Juventus. Tra gli indagati figurano: James Pallotta, Umberto Maria Gandini, Francesco Malknecht, Mauro Baldissoni, Guido Fienga, Thomas Daniel Friedkin, Ryan Patrick Friedkin, Giorgio Francia e Pietro Berardi. La situazione dei biancocelesti e dei campani invece è diversa, in quanto il blitz della Guardia di Finanza riguarda i trasferimenti di alcuni giocatori tra le due squadre all'epoca della doppia proprietà di Claudio Lotito. L'ipotesi di reato riguarderebbe false comunicazioni sociali. Per questo caso gli indagati sono: Claudio Lotito, Marco Moschini, Marco Cavaliere e Igli Tare oltre a Luciano Corradi, Ugo Marchetti ed Angelo Mariano Fabiani.