Diretta Salernitana-Inter ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Ad aprire la 29ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo delle ore 17 allo stadio Arechi tra Salernitana e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi stanno vivendo probabilmente il periodo più complicato della stagione: reduci da tre ko consecutivi in campionato (Spezia, Juventus e Fiorentina), Lukaku e compagni in settimana hanno pareggiato 1-1 all'Allianz Stadium nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ora, dunque, bisogna ritrovare il successo in campionato, importantissimo in ottica qualificazione Champions. L'Inter, infatti, al momento è quarta in classifica, tallonata da Roma (a pari punti), Atalanta (a -2) e Juventus (a -6 ma in attesa di sapere se le verranno restituiti i 15 punti di penalizzazione). Dall'altra parte del campo c'è una Salernitana in serie positiva da cinque turni. La squadra di Paulo Sousa, infatti, dopo il successo interno per 3-0 contro il Monza, ha pareggiato contro Sampdoria (0-0), Milan (1-1), Bologna (2-2) e Spezia (1-1). Il tecnico portoghese è ancora imbattuto da quando ha preso il posto di Davide Nicola sulla panchina granata.