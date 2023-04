Diretta Milan-Empoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Reduci dal poker rifilato al Napoli domenica scorsa, il Milan torna in campo con un solo obiettivo: vincere per consolidare il terzo posto in classifica. Pioli chiede concentrazione ai suoi, col rischio che si stia già pensando al match di Champions League di mercoledì prossimo ancora contro i partenopei. L' Empoli arriva a San Siro reduce dalla bella vittoria interna contro il Lecce , firmata dal rigore di Ciccio Caputo . In classifica gli uomini di Zanetti hanno un vantaggio di ben 12 punti sulla zona retrocessione che gli consente di affrontare la sfida senza particolari pressioni.

SEGUI MILAN-EMPOLI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Milan-Empoli: diretta tv e streaming

Milan-Empoli, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite) e Sky Sport (251), SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Segui Milan-Empoli su DAZN. Attiva Ora

Le probabili formazioni di Milan-Empoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Pobega, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Ballo-Tourè, Krunic, Vranckx, Bakayoko, Adli, Messias, Brahim Diaz, De Ketelaere, Origi, Rebic. Indisponibili: Kalulu, Ibrahimovic. Squalificati: -.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Ujkani, Walukiewicz, Cacace, Ismajli, Haas, Stojanovic, Degl'Innocenti, Grassi, Henderson, Guarino, Vignato, Pjaca, Piccoli, Cambiaghi. Indisponibili: Vicario, Akpa Akpro. Squalificati: -.

Arbitro: Marcenaro della sezione di Genova

Assistenti: Mondin- De Meo

IV uomo: Rapuano

Var: Valeri

Avar: Di Martino

Guarda la Serie A TIM è solo su DAZN. Attiva Ora