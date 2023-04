Salernitana-Inter 1-1: eurogol Candreva, Inzaghi beffato al 90’!

L'Inter sciupa una valanga di gol e viene punita all’Arechi dalla Salernitana. È stato l'ex di turno, Antonio Candreva, a beffare l'Inter al 90’ con un tiro-cross che si trasforma in un colpo da biliardo e che pareggia il vantaggio di Gosens per l'1-1 finale. Pronti via e il terzino gela l'Arechi. La sponda è di Lukaku, il tiro all'angolino consequenziale alla fuga a Bronn: 0-1. La Salernitana è di ghiaccio, Correa per Lukaku, palla che sfila ad un passo dal palo. Ancora Inter al quarto d'ora con un cross di Barella per Gosens: Ochoa blocca ma i campani traballano. I nerazzurri insistono, Lukaku impegna Ochoa (22'), Correa manda alto (23'), poi costringe Ochoa a volare (32'). Primo pallone raccolto da Onana su un tiro di Coulibaly (43') poi Lukaku in pieno recupero (47') spiega perché Ochoa è tra i migliori in campo.