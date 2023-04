Diretta Torino-Roma ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Roma di Josè Mourinho scende in campo all'Olimpico di Torino contro i granata di Juric con una ghiotta occasione tra le mani. Infatti grazie ai pareggi di Inter e Milan i giallorossi con un successo odierno supererebbero entrambe le squadre milanesi portandosi in solitaria al 3° posto. Il Torino però è reduce da una sconfitta ed un pareggio e, nel giorno del ritorno di Belotti, cercherà di tornare al successo per restare nella Top 10: oggi a quota 38 punti (19° posto) a -2 dalla coppia Udinese-Fiorentina. L'allenatore serbo alla vigilia: "Loro sono una grande squadra, alla Roma basta poco per segnare e sono pericolosi sui piazzati: dovremo essere perfetti. Primo ritorno di Belotti da avversario a Torino? Mi è spiaciuto per come si è lasciato, il rapporto con i tifosi è diverso da quello con la società ma noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, è un ragazzo perbene con il cuore d'oro"