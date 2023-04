Diretta Udinese-Monza ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Non una partita come le altre per il Monza che scenderà in campo alla Dacia Arena contro l'Udinese per aprire il sabato della 29ª giornata di campionato. La squadra brianzola arriva da una settimana non semplice causa le condizioni di salute del presidente Silvio Berlusconi. I tifosi biancorossi hanno fatto sentire il loro sostegno al presidente attualmente ricoverato all'ospedale San Raffaele e anche Raffaele Palladino lo ha rimarcato alla vigilia: "Questa è stata una settimana particolare viste le notizie sul presidente. Bisognerà giocare con la testa e con il cuore. Il campo di Udine è molto difficile, poche squadre riescono a fare risultato lì. La squadra ha reagito bene dopo la sconfitta contro la Lazio". Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nell'ultima giornata.