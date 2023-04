Diretta Sampdoria-Cremonese ore 16.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Sampdoria-Cremonese è la partita di Gianluca Vialli. L'ex attaccante, scomparso lo scorso 6 gennaio, è infatti cresciuto con i grigiorossi prima di diventare grande in blucerchiato. Se fosse stato ancora tra noi, di certo, oggi alle 16.30 avrebbe occupato il proprio posto sulle tribune dello stadio Luigi Ferraris di Genova per assistere allo scontro salvezza tra i blucerchiati di Dejan Stankovic e i grigiorossi di Davide Ballardini. I liguri, dopo il ko dell'Olimpico contro la Roma (3-0), vogliono i tre punti per accorciare il divario dalle altre squadre in lotta salvezza. Ultima chiamata, invece, per i lombardi, fanalino di coda del nostro campionato e reduci dal ko per 2-0 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia giocata in casa.