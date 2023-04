Diretta Fiorentina-Spezia ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Alle ore 14.30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, è in programma il derby toscano tra Fiorentina e Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano sta vivendo un periodo magico: reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, l'ultima al Meazza contro l'Inter, la Viola in settimana ha battuto 2-0 la Cremonese allo Zini nell'andata delle semifinali di Coppa Italia archiviando, a meno di clamorosi ribaltoni, la qualificazione per l'atto conclusivo in programma all'Olimpico di Roma il 24 maggio. I bianconeri di Leonardo Semplici, invece, nell'ultimo turno hanno pareggiato in casa contro la Salernitana e sono alla ricerca di punti salvezza per tentare l'allungo sul Verona.