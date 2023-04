Lazio-Juve, Milinkovic-Savic su Alex Sandro: per Di Bello gol ok

ROMA - È il minuto 38 di Lazio-Juventus quando Milinkovic-Savic, appostato in area di rigore alle spalle di Alex Sandro, spinge maliziosamente il brasiliano appena saltato, mandandolo di fatto totalmente fuori tempo, poi si aggiusta la sfera col petto e la mette alle spalle di Szczesny. Sembra fallo evidente, come sottolineato anche dall'ex arbitro Marelli dagli studi televisivi di Dazn, ma non per Di Bello che, nonostante il lungo check del Var, convalida la rete tra le proteste bianconere.