Diretta Spezia-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - In Liguria, contro lo Spezia di Semplici, la Lazio di Maurizio Sarri va a caccia di punti Champions. Ai biancocelesti servirà mettere in mostra la stessa cilindrata mentale esibita sabato sera contro la Juventus, per puntare la quarta vittoria consecutiva (sarebbe l’ottavo risultato utile messo in fila): "Questa tappa la paragono alla Parigi-Roubaix nel ciclismo - è il parallelo fatto da Sarri -. Ci saranno dei tratti in cui può succedere di tutto. È la classica partita in cui spesso abbiamo peccato di superficialità, ci sono tanti rischi, il primo da evitare è pensare ancora alla vittoria con la Juve". Semplici punta sul suo pubblico, che per l'occasione ha riempito interamente il Picco: "Faccio un appello ai tifosi: stateci vicini, come sempre, sarà una partita bella, straordinaria, da giocare, e io voglio giocarla. Non voglio aspettare che ci facciano male loro".