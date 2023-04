Diretta Cremonese-Empoli ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Ad aprire la 30ª giornata del campionato di Serie A è l'anticipo in programma alle ore 18.30 allo stadio Zini tra Cremonese ed Empoli. I grigiorossi di Davide Ballardini sono reduci dalla vittoria in rimonta del Ferraris contro la Sampdoria. Un 3-2 che alimenta le speranze di salvezza dei lombardi, a -10 dallo Spezia attualmente quartultimo. Più tranquilla la situazione dei toscani, a 32 punti. La formazione di Paolo Zanetti, dopo una lunga striscia di partite senza vittorie, ha ritrovato il successo nell'ultimo match casalingo, quello contro il Lecce, terminato 1-0 grazie alla rete di Caputo. Nell'ultimo turno, poi, è arrivato il prestigioso pareggio per 0-0 del Meazza contro il Milan (il 23 gennaio l'Empoli aveva espugnato San Siro battendo l'Inter, in inferiorità numerica per l'espulsione di Skriniar nel finale di primo tempo, grazie al gol di Baldanzi nella ripresa).