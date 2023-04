Diretta Inter-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Dopo la bellissima vittoria di Lisbona contro il Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League, l'Inter è chiamata a rialzare la testa anche in campionato nella sfida della 30ª giornata in programma alle 20.45 al Meazza contro il Monza. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci da tre ko (Spezia, Juventus e Fiorentina) e un pareggio ((Salernitana) nelle ultime quattro e non vincono dal 5 marzo: 2-0 interno contro il Lecce. Tornare al successo anche in campionato sarebbe importantissimo per la corsa Champions dato che attualmente la formazione di Simone Inzaghi occupa il quinto posto, a -1 dal Milan e -2 dalla Roma, e sarebbe dunque fuori. Di fronte c'è un Monza che sta facendo benissimo e a quota 35 occupa il 13° posto in classifica. La squadra di Palladino ha però tirato un po' il freno a mano e ha raccolto tre pareggi (Verona, Cremonese e Udinese) e una sconfitta (Lazio) nelle ultime quattro. All'andata finì 2-2, con l'ex Caldirola che pareggiò di testa nel finale.