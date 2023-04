Diretta Napoli-Verona ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Alle ore 18, allo stadio Diego Amrando Maradona, il Napoli ospita il Verona nella 30ª giornata del campionato di Serie A. Una sfida importantissima per entrambe le formazioni anche se per obiettivi diversi: gli azzurri, reduci dal ko contro il Milan (1-0) nell'andata dei quarti di finale di Champions League, vogliono archiviare la pratica scudetto e rispondere al successo della Lazio contro lo Spezia che ha portato i biancocelesti a -13 a nove turni dalla fine; gli scaligeri sono invece alla ricerca di punti salvezza e battendo i partenopei si portebbero a -1 proprio dai liguri quartultimi. La formazione di Spalletti, che ritrova Osimhen (dovrebbe partire dalla panchina), deve stare concentrata sul presente e ragionare partita dopo partita dato che martedì c'è il ritorno di coppa contro il Diavolo. I veneti, reduci dal ritorno alla vittoria grazie al 2-1 del Bentegodi in rimonta contro il Sassuolo, stanno facendo bene con Zaffaroni e ora credono in una salvezza che fino a qualche mese fa sembrava una missione impossibile.