Diretta Sassuolo-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Reduce dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio nell'ultima di campionato, la Juventus è ospite del Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri di Allegri continuano la loro corsa per un posto in Europa che al momento dista quattro lunghezze ma c'è da sfruttare anche il ko di ieri dell'Inter che è caduto a San Siro contro il Monza per avvicinarsi ulteriormente anche alla zona Europa League. Solo un punto nelle ultime due per la squadra di Dionisi: dopo il pari interno contro il Torino è arrivata la sconfitta di Verona. In classifica gli emiliani sono 13esimi a quota 37 punti.