Diretta Torino-Salernitana ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Torino di Juric arriva al match di oggi con la Salernitana dopo due sconfitte di fila in casa, pur contro due big più potenti (il Napoli) o anche solo più solide (la Roma). In ogni caso, però, sono già state 5 le cadute all'Olimpico Grande Torino e i passaggi a vuoto davanti ai propri tifosi fanno quasi sempre più male all’umore dello spogliatoio e dell’ambiente. Ecco perché contro Paulo Sousa "servirà una reazione", come spiegato da Juric nella conferenza stampa della vigilia: "I giocatori non dovranno patire pressioni psicologiche, al contrario devono affrontare benissimo, cioè con lo spirito giusto, sia la gara che ci attende sia quelle successive".