Diretta Lecce-Sampdoria ore 12:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Ultima chiamata per la Sampdoria, ospite del Lecce nell gara valida per la 30esima giornata di Serie A, in ottica salvezza: Stankovic deve sfruttare il ko dello Spezia per accorciare sull'ultimo posto utile per non retrocedere. I blucerchiati da due sconfitte di fila, l'ultima giunta in modo clamoroso in casa contro la Cremonese. Anche il Lecce non naviga più in acque tranquille: la squadra di Baroni non sa più vincere, nè tantomeno segnare: in campionato sono arrivate ben sei sconfitte di fila, con un solo gol messo a segno, ovvero quello di Di Francesco contro il Napoli. Al momento i salentini hanno ancora quattro punti di vantaggio sul Verona terzultimo.