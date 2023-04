Diretta Roma-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - All'orizzonte c'è la gara decisiva di Europa League con il Feyenoord, dove la Roma è chiamata a ribaltare l’1-0 dell’andata. In mezzo, però, c’è la sfida all’Udinese che conta moltissimo per la corsa Champions e questo, per il momento, è quello che preoccupa di più Mourinho, perché i problemi di Dybala e Abraham, sommati a quelli di Karsdorp e Solbakken, creano uno stato d’emergenza in casa giallorossa, soprattutto in attacco, dove anche Lorenzo Pellegrini non sta vivendo il suo momento migliore. Per la sfida dell’Olimpico, tra l'altro, Sottil ritrova Pereyra: "Per me il Tucu è fondamentale, per esperienza, tatticismo, qualità e invenzione. Soprattutto, essendo il nostro capitano, per la sua leadership. È sempre a disposizione di tutti per dare i consigli giusti. Un allenatore dentro al campo, per me un valore aggiunto".