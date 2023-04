Pagelle Inter-Monza: Correa solito flop, Izzo il più bravo di tutti

Miracolo su Correa al 24’, parata in contro tempo su Lukaku al 14’ della ripresa: il ritorno dell’ex a San Siro è super.



In difesa è il più bravo di tutti. In proiezione offensiva ha una bella chance al 40’. Marlon (40’ st) ng



Partita attentissima e senza sbavature.



All’andata l’autogol di Dumfries lo aveva privato della gioia del gol, stavolta il gol dell’ex è tutto suo.



Fa l’assist da angolo per la rete di Caldirola. Valoti (40’ st) ng



Non riesce ad esibirsi con la solita personalità e scioltezza. Machín (14’ st) 6.5 Entra con vigore nel match



Fa una bella partita in cui gli riesce tutto meno una palla persa che poteva far felice Lukaku.



Non soffre più di tanto Dumfries, ma non impressiona in fase offensiva.



Tanto lavoro in fase d contenimento su Bastoni, con l’acuto nel primo tempo sul quale salva De Vrij. Birindelli (14’ st) 6 Preciso.



Sarà l’effetto che gli fa rivedere l’Inter, ma la sua partita dura meno di mezzora. Caprari (29’ pt) 5.5 Non è nella serata migliore.



Da solo impegna tutta la retroguardia nerazzurra.