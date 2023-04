Diretta Verona-Bologna ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

VERONA - Al Bentegodi va di scena l'anticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A tra Verona e Bologna . Reduci dal prezioso pari in casa del Napoli, gli scaligeri di Zaffaroni è a soli tre punti dalla zona salvezza e cerca la seconda vittoria interna consecutiva dopo quella contro il Sassuolo firmata da Ceccherini e Gaich . Il Bologna sta disputando il miglior campionato delle sue ultime stagioni: la squadra di Thiago Motta è imbattuta da più di un mese e viene dal pari del Dall'Ara contro il Milan semifinalista di Champions League . In classifica, i felsinei stazionano all'ottavo posto a quota 44 punti.

Verona-Bologna: diretta tv e streaming

Verona-Bologna, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi di Verona, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite) e Sky Sport (251), SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le formazioni ufficiali di Verona-Bologna

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Lasagna, Verdi; Gaich. Allenatore: Zaffaroni.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Aebischer, Zirkzee, Barrow. Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Mariani della sezione di Aprilia

Assistenti: Lo Cicero-Vivenzi

IV uomo: Serra

Var: Di Paolo

Avar: Manganiello

