Sampdoria-Spezia 1-1: cori e striscioni contro Ferrero, fumogeni in campo

GENOVA - La corsa salvezza si complica ulteriormente. Finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, con i padroni di casa che non sono riusciti a strappare tre punti per agguantare la Cremonese. Un punto che mantiene vive le speranze dei doriani, seppur ridotte al lumicino a sette giornate dal termine, e che permette alla squadra di Semplici di mantenere una lunghezza di vantaggio sull'Hellas Verona. Il primo squillo del match è stato di Nzola, la conclusione dal limite è stata però deviata sul fondo. La Sampdoria ha cercato di sfruttare i calci piazzati per far male alla squadra di Semplici, Leris di testa ha provato a sorprendere tutti, ma la conclusione è terminata alta sopra la traversa. Gli ospiti si sono affidati alle giocate di qualità di Daniel Maldini, come in occasione del tiro-cross terminato sul fondo per questione di centimetri: il giovane attaccante, figlio d'arte, è stato costretto ad uscire alla mezz'ora a causa di un problema muscolare alla coscia. La svolta è arrivata al 23' del primo tempo, quando Bruno Amione - sugli sviluppi di un corner battuto da Augello - ha sovrastato Amian trovando la rete del vantaggio con un gran colpo di testa.