Diretta Empoli-Inter ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

EMPOLI - Dopo il 3-3 contro il Benfica che è comunque valso il pass per la semifinale (all'andata era finita 2-0) di Champions League contro il Milan (andata il 10 maggio, ritorno il 16), l'Inter, alle ore 12.30 al Castellani contro l'Empoli, cerca una vittoria che in campionato manca dal 5 marzo: 2-0 interno contro il Lecce firmato Mkhitaryan-Lautaro Martinez. Nell'ultimo mese, infatti, la formazione di Simone Inzaghi ha faticato tantissimo a trovare la via della rete incassando ben tre ko consecutivi in casa, tutti per 1-0, contro Juventus, Fiorentina e Monza. In più sono arrivati anche la sconfitta esterna contro lo Spezia (2-1) e il pareggio sfortunato contro la Salernitana (1-1). I nerazzurri, dunque, vista anche la restituzione dei 15 punti alla Juventus, si trovano ora al sesto posto, a -5 dalla Roma quarta, pertanto vincere oggi contro i toscani sarà fondamentale. Dall'altra parte del campo ci sarà un Empoli voglioso di riscattare il ko contro la Cremonese nell'ultimo turno. La squadra di Paolo Zanetti è a quota 32 punti, al 15° posto, a 5 lunghezze dallo Spezia quartultimo e fermato sull'1-1 dalla Sampdoria in questa giornata. All'andata i toscani riuscirono a espugnare il Meazza grazie alla rete di Baldanzi nella ripresa, con i nerazzurri in inferiorità numerica dalla fine del primo tempo per l'espulsione rimediata da Skriniar.