Diretta Milan-Lecce ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

MILANO - Dopo la grande gioia di essere tornato in semifinale di Champions League il Milan torna in campionato dove non può più permettersi passi falsi. I rossoneri sono reduci da due pareggi consecutivi e, con la momentanea restituzione dei 15 punti alla Juventus, adesso sono al 5° posto in classifica (53 punti) a -3 dalla Roma quarta. Stefano Pioli è stato chiaro alla vigilia, prima dell'Euro Derby di Champions contro l'Inter ci sono 4 partite da non sbagliare a partire da quella di oggi contro il Lecce: "Cambiare rotta non è importante, di più. Possiamo finire bene, il gruppo è forte. Di queste otto partite mancanti, cinque a San Siro. Possiamo finire bene il campionato per le qualità che abbiamo. La Champions l'abbiamo chiusa in una stanza blindata, ora riguarda il campionato. Dobbiamo spingere tanto, non vogliamo questa posizione in classifica. Contro il Lecce importante iniziare bene, ma è da presuntuosi pensare di chiuderla subito. Ci giochiamo tanto noi e anche il Lecce, l'approccio deve essere di fiducia e portarlo nella partita per tutta la durata". Pioli non avrà a disposizione Olivier Giroud ma recupera Zlatan Ibrahimovic.