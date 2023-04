Il Monza batte la Fiorentina in rimonta, l'Udinese travolge la Cremonese

Sotto di due reti dopo soli tredici minuti, firmate da Kouamé e Saponara, il Monza batte 3-2 in rimonta la Fiorentina grazie allo sfortunato autogol di Biraghi, lo scavino di Dany Mota e il rigore di Pessina. Con questo successo Palladino sale a 41 punti in classifica, uno in meno dei rivali odierni - i viola di Italiano - e dell' Udinese, che travolge 3-0 la Cremonese : a segno Samardzic, Perez e Success, che si arrende poco dopo ad un infortunio. Ballardini resta così fermo al penultimo posto a quota 19, a -8 dalla zona salvezza.

All'U-Power Stadium di Monza parte fortissimo la Fiorentina, con Kouamé che prima sblocca il risultato di testa all'ottavo giro di lancetta, quindi regala - soli cinque minuti più tardi - l'assist del raddoppio a Saponara . Una giocata sontuosa di Caprari, però, propizia la sfortunata autorete di Biragh i, che cambia il volto della sfida. I padroni di casa rimettono le cose a posto prima dell'intervallo, con l'ex Juve Dany Mota che beffa Terracciano al 43' direttamente sul rinvio lungo di Di Gregorio, mentre Pessina - al secondo di recupero prima dell'intervallo - si vede annullare il gol del clamoroso sorpasso, sfiorato poi da Colpani in apertura di ripresa. L'appuntamento è rimandato al 58', quando il pestone di Amrabat ai danni di uno scatenato Dany Mota permette a Pessina di siglare il 3-2 su calcio del rigore : nove su nove in carriera dal dischetto per il centrocampista campione d'Europa con la Nazionale azzurra. Nel finale palo di Caldirola e debole colpo di testa di Cabral da ottima posizione, neutralizzato da Di Gregorio.

Udinese-Cremonese 3-0

Match senza storia alla Dacia Arena, ipotecato dall'Udinese già al termine della prima frazione: vantaggio firmato da Samardzic con un pregevole esterno sinistro al ferro dopo appena due minuti, raddoppio di testa di Nehuen Perez sugli sviluppi di una punizione calciata dal serbo autore dell'1-0 (27') e splendido tris di Success con un piattone destro a giro al 36': l'attaccante nigeriano, che ritrova così la via della rete a circa un anno dall'ultima volta, non ha però neppure il tempo di esultare. Un infortunio, infatti, lo costringe al forfait: in campo al suo posto Beto. Analoga situazione in casa Cremonese, con Ballardini che sceglie Afena-Gyan in luogo di Tsadjout. Gli ingressi di Aiwu ed Okereke ad inizio ripresa ed il conseguente passaggio alla difesa a tre non cambiano le sorti dell'incontro per la formazione grigiorossa, che rischia anzi di capitolare al 58': Carnesecchi evita il poker friulano sulla sassata di Ehizibue. Nel finale il tecnico dei lombardi regala l'esordio assoluto al classe 2004 Basso Ricci, i padroni di casa non sfruttano le chance di Beto ed Arslan.