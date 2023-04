Juve-Napoli e il gol di Di Maria: il Var su Milik fa discutere

A fine partita contro il Napoli Allegri è lapidario nel chiudere ogni discorso arbitri, liquidando l'argomento facendo i complimenti a Fabbri. Ma l'utilizzo del Var nell'occasione del gol annullato a Di Maria è un argomento che fa molto discutere i social, al pari del colpo di Gatti a Kvaratskhelia nel primo tempo. Lo stesso Allegri aveva chiarito quale fosse la scelta corretta per far intervenire la tecnologia, nel post Inter-Juve di campionato: "Il Var da regolamento deve essere oggettivo. Con la Salernitana il gol annullato a Milik è un errore oggettivo, e il Var deve intervenire diventando funzionale. Se invece lo si usa in maniera soggettiva, è un utilizzo che è un problema", aveva ricordato il tecnico bianconero.

Di Maria, il Var interviene ma Fabbri ha visto già tutto e deciso

Il gol del Fideo sblocca la partita dello Stadium partendo in posizione regolare da dietro il centrocampo, ma Fabbri aspetta prima di far ripartire il gioco. Aureliano va a controllare tutta l'azione e trova un contatto tra Milik e Lobotka in partenza, richiamando il direttore di gara che vede e sanziona, annullando la rete. "Chiaro ed evidente errore"? Milik allunga il piede per anticipare l'avversario, c'è contatto un decimo di secondo prima di toccare il pallone e il polacco arriva prima davanti alla sfera, anche se in scivolata. È un contatto, certo, ma è fallo? Lo decide l'arbitro Fabbri, a pochi metri, che guarda e valuta e fa continuare sicuro l'azione come mostrano le immagini, indicando questo chiaramente ai giocatori.