Diretta Atalanta-Roma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BERGAMO - Atalanta e Roma scendono in campo al Gewiss Stadium nel posticipo valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gasperini non vince in campionato dlala trasferta di Cremona ed è reduce dal pareggio in casa della Fiorentina arrivato grazie alla rete di Maehle. In campionato la Dea è al settimo posto a -5 punti dall'Inter che occupa la zona Conference. La Roma viene da tre vittorie consecutive in campionato senza subire gol contro Sampdoria, Torino e Udinese: in classifica i ragazzi di Mourinho sono quarti a pari merito con il Milan ma, con una vittoria, aggancerebbero la Juve al terzo posto.