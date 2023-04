Juve, multe per 20mila euro e Landucci squalificato: il Giudice Sportivo

ROMA - Il Giudice Sportivo ha pubblicato un comunicato con le sanzioni riguardati la 31ª giornata di campionato con la Juventus presente in due sanzioni. Una giornata di squalifica e ammenda da 5mila euro a Marco Landucci (vice di Allegri) "per avere, al termine della gara, nell'area spogliatoi, rivolto all'allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale". Inoltre, il club bianconero ha ricevuto una multa di 15mila euro "per avere i suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, rivolto un coro offensivo al direttore di Gara; per avere inoltre i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".

Caso Karamoh, nessuna sanzione per gli insulti razzisti

La Lazio ha ricevuto un'ammenda di 5mila euro per lancio di bottigliette di plastica nel settore ospiti durante il match casalingo contro il Torino ma non vi è voce di provvedimenti disciplinari per il caso di razzismo denunciato via social dall'attaccante granata Karamoh.

Sanzioni anche per Milan, Atalanta, Roma e Sampdoria

Il Milan, come l'Atalanta, dovranno pagare un'ammenda di 5mila euro "per avere, prima dell'inizio della gara, intonato un coro becero di carattere territoriale nei confronti di altra tifoseria" mentre è da 10mila euro la multa per la Roma "per avere i suoi sostenitori lanciato oggetti di varia natura nel settore occupato dai tifosi avversari e per il lancio di due fumogeni nel recinto e nel terreno di gioco". Infine 8 mila euro di ammenda per la Sampdoria per il lancio dei fumogeni in campo durante il match contro lo Spezia che hanno costretto il direttore di gara a sospendere la partita.