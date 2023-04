Serie A, Casini: “Spostare Napoli-Salernitana? La Lega si adeguerà"

SALERNO - Dopo il successo nel finale contro la Juventus firmato Raspadori, il Napoli si avvicina sempre più al sogno scudetto. Sono infatti 17 i punti di vantaggio dalla Lazio seconda a sette turni dalla fine del campionato. Ciò significa che se nel prossimo turno la squadra di Spalletti dovesse battere la Salernitana e i biancocelesti perdere al Meazza contro l'Inter ci sarebbe anche l'aritmetica a certificare il "miracolo sportivo" di Osimhen e compagni. In città è tutto pronto per dare inizio a una festa che i tifosi azzurri attendono da 32 anni, dal 1990, quando la formazione guidata in campo da Diego Armando Maradona e in panchina da Albertino Bigon conquistò il secondo scudetto della storia partenopea (il primo arrivò nel 1987, con Ottavio Bianchi in panchina).