Serie A, Fabbri-Aureliano stop dopo Juve-Napoli: gli arbitri del 32° turno

TORINO - Sono stati designati gli arbitri per la 32esima giornata del campionato di Serie A, in programma tra venerdì 28 e domenica 30 aprile. Il Napoli di Luciano Spalletti si giocherà il primo "match point Scudetto" al Maradona con la Salernitana nel match in calendario sabato 29 alle 15 (la gara però potrebbe slittare a domenica 30) e a dirigere il derby campano ci sarà Matteo Marcenaro. Con l'arbitro della sezione di Genova, ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Volpi e gli addetti alla Var Dimartino e Fourneau. L'altra partita chiave in ottica scudetto è Inter-Lazio, gara in programma domenica alle 12.30 a San Siro e che sarà diretta da Marco Guida di Torre Annunziata. Con lui i guardalinee Galetto e Di Iorio, il quarto uomo Pairetto e gli arbitri Var Chiffi e Ayroldi. Per Bologna-Juve Rocchi ha designato Sozza, mentre ha deciso di fermare Fabbri e Aureliano (arbitro e Var della sfida Juve-Napoli) dopo gli episodi del match dell'Allianz Stadium con la decisione di annullare la rete di Di Maria per il contatto ad inizio azione tra Milik e Lobotka.