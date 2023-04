Diretta Lecce-Udinese ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Al via del Mare il Lecce ospita l'Udinese nell'anticipo della 32esima giornata del campionato di Serie A. I salentini non sanno più vincere e da più di due mesi hanno ottenuto un solo punto nel pari interno contro la Sampdoria di due settimane fa. La squadra di Baroni è a soli due punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Verona. Situazione diversa per i friulani: la squadra di Sottil è tornata alla vittoria contro la Cremonese ma in trasferta non vince da più di un mese, quando si impose sul campo dell'Empoli. In classifica, l'Udinese naviga in acque sicure al nono posto in compagnia di Fiorentina e Torino.