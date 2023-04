Diretta Spezia-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Alle ore 20.45, allo stadio Alberto Picco, Spezia e Monza si affrontano nell'anticipo della 32ª giornata del campionato di Serie A . I liguri di Leonardo Semplici , quartultimi in classifica con solo un punto di vantaggio dal Verona, cercano il bottino pieno dopo il pareggio nell'ultimo turno contro la Sampdoria, fanalino di coda del nostro campionato. Diversa la situazione in casa brianzola. La squadra di Raffaele Palladino , reduce dai successi contro Inter (1-0) e Fiorentina (3-2), sta facendo benissimo ed è a quota 41. Qualora stasera dovesse arrivare la terza vittoria consecutiva, scavalcherebbe momentaneamente in un solo colpo Fiorentina, Udinese e Torino, tutte a 42, piazzandosi al nono posto.

Spezia-Monza: diretta tv e streaming

Spezia-Monza, anticipo della 32ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Alberto Picco di La Spezia e sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (202). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.