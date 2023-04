Serie A, anticipi e posticipi giornate 35 e 36: quando la Juve sfida Cremonese ed Empoli

TORINO - Sono stati definiti oggi dalla Lega Serie A gli orari delle giornate 35 e 36 del campionato. Per quanto riguarda nello specifico la Juventus, sarà impegnata nella gara contro la Cremonese all'Allianz Stadium domenica 14 maggio alle 20:45, mentre la trasferta a Empoli è stata fissata alle 20:45 del 22 maggio , con possibilità di slittamento in base ai risultati in Europa League.

La 36esima giornata:

SASSUOLO-MONZA venerdì 19 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/SKY)

CREMONESE-BOLOGNA sabato 20 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

ATALANTA-VERONA sabato 20 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

MILAN-SAMPDORIA sabato 20 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/SKY)

LECCE-SPEZIA domenica 21 maggio 2023 ore 12:30 (DAZN/SKY)

TORINO-FIORENTINA domenica 21 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

NAPOLI-INTER domenica 21 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

UDINESE-LAZIO domenica 21 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN)

ROMA-SALERNITANA lunedì 22 maggio 2023 ore 18:30* (DAZN)

EMPOLI-JUVENTUS lunedì 22 maggio 2023 ore 20:45* (DAZN)

*A seconda di come proseguirà il cammino della Juventus in Europa League, la gara dei bianconeri a Empoli può essere spostata a martedì 23 maggio alle ore 20:45. Per quanto riguarda la Roma, la gara dei giallorossi con la Salernitana potrebbe slittare alle ore 20:45 di lunedì 22 maggio 2023. Non oltre questa data, in quanto è la deadline per permettere i preparativi della finale di Coppa Italia, in programma all'Olimpico il 24 maggio alle ore 21:00.