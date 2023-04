Diretta Torino-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Alle ore 20.45 , il Torino ospita l' Atalanta nel 32° turno del campionato di Serie A . I granata sono reduci dal successo dell'Olimpico contro la Lazio firmato Ilic e vogliono fermare anche la Dea. I nerazzurri, invece, hanno battuto 3-1 la Roma nell'ultima giornata e sono ancora in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Uefa Champions League. Sia Juric che Gasperini , nella conferenza stampa della vigilia, hanno annunciato assenze importanti: il Toro dovrà infatti fare a meno di Radonjic, infortunatosi nella rifinitura, mentre tra gli orobici sarà ancora assente Lookman. Quella di oggi sarà anche la sfida tra maestro e allievo: Gasperini e Juric.

Torino-Atalanta: diretta tv e streaming

Torino-Atalanta, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).