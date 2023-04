Sull’asse Milano-Roma il primo snodo europeo

La zona Champions League in tre tappe (senza assolutamente snobbare le altre). Sono tre le giornate di campionato in cui si accumulano gli scontri diretti. Si comincia in questo fine settimana, con Roma-Milan e Inter-Lazio, poi si salta alla 34a con Atalanta-Juventus, Milan-Lazio e Roma-Inter, infine si chiude alla 37a con Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Un discorso che, come già accennato in passato, deve comprendere la Juventus, al netto di quelle che saranno le conseguenze del controverso iter della giustizia sportiva, e l’Atalanta, rientrata nei giochi europei con vista - per ora - sull’Europa League. Sei squadre racchiuse in 9 punti. La Lazio è quella piazzata decisamente meglio, ma le dinamiche del campionato non richiedono distrazioni. Anche se non si gioca durante la settimana, il grande sogno (neppure nascosto) di Maurizio Sarri.