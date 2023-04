Diretta Inter-Lazio ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Non è solo una partitissima per la zona Champions League o un incrocio amarcord tra Simone Inzaghi e la squadra dove è stato bandiera tra campo e panchina. Inter-Lazio, oggi all’ora di pranzo a San Siro, è anche il confronto tra due modelli di stagione completamente differenti. I nerazzurri super nelle coppe contro i biancocelesti che, tra le prime sei della classifica, sono quelli che hanno salutato prima nelle competizioni a eliminazione diretta. La squadra di Maurizio Sarri si presenta a Milano sapendo anche che in caso di mancata vittoria darebbe al Napoli il primo match ball scudetto: "La tavola - ha detto l'allenatore biancoceleste, ex del club partenopeo - è stata apparecchiata per la festa pensando che non faremo risultato. Napoli festeggerà lo stesso, speriamo il più tardi possibile, ma noi pensiamo solo alla nostra partita".