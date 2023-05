Udinese-Napoli, la decisione sull'orario: ecco quando si gioca

NAPOLI - Dopo aver rinviato la festa Scudetto con il pari casalingo contro la Salernitana, il Napoli di Spalletti si prepara per la trasferta di Udine dove potrà finalmente espoldere la gioia azzurra. Il tricolore potrebbe addirittura arrivare "in albergo" qualora la Lazio non riuscisse, mercoledì sera, a battere il Sassuolo, ma se la formazione di Sarri dovesse conquistare i tre punti, il verdetto sarebbe allora rimandato alla Dacia Arena dove il club di De Laurentiis dovrà conquistare almeno un pareggio per potersi laureare campione d'Italia. In vista della sfida al Friuli è arrivata la decisione da parte della Prefettura del capoluogo campano sull'orario del match.