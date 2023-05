Juve-Lecce, l'arbitro designato per la sfida allo Stadium: i precedenti

La Lega Serie A ha designato gli arbitri per la 33a giornata di campionato, in programma tra il 3 e il 4 maggio come turno infrasettimanale. Ad Udine toccherà ad Abisso di Palermo per la partita tra i friulani e il Napoli , attesa da un altro match point per lo scudetto. Per quanto riguarda la corsa Champions, Forneau sarà l'arbitro di Juve-Lecce , mentre a Irrati la sfida tra Lazio e Sassuolo . Orsato sarà al Bentegodi nel match tra Verona e Inter , Milan-Cremonese sarà diretta da Pairetto e Chiffi sarà il fischietto di Monza-Roma .

Juve-Lecce a Fourneau, i precedenti

Fourneau di Roma arbitrerà la partita tra Juventus e Lecce di mercoledì 5 maggio alle ore 18, valida per la 33a giornata del campionato di Serie A. Cinque i precedenti coi bianconeri per il fischietto e con un bilancio a favore della squadra di Allegri: con 4 vittorie e un pari. La prima nella stagione 19/20 contro la Sampdoria per 2 a 0, poi un pari contro il Crotone in quella successiva. I tre restanti precedenti sono tutti nell'annata 21/22: nei successi contro Salernitana, Sampdoria e Spezia. Prima volta in questo campionato per il direttore di gara con i bianconeri che sarà coadiuvato da Rossi e Tolfi come assistenti, Ghersini come quarto uomo mentre Var e Avar sono Abbatista e Mariani.