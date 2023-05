Diretta Juventus-Lecce ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Interrotta la striscia di tre ko consecutivi grazie al pareggio per 1-1 del Dall'Ara contro il Bologna, la Juventus cerca la vittoria e alle 18 ospita il Lecce all'Allianz Stadium per la 33ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo la restituzione dei 15 punti, occupano attualmente il terzo post a quota 60 ma subito dietro c'è il terzetto composto da Inter, Roma e Milan a -3. Vincere, dunque, sarebbe importantissimo per cercare di preservare un piazzamento che alla fine della stagione significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League. Dall'altra parte del campo ci sarà un Lecce che, dopo una serie di otto partite senza vittorie (sette sconfitte e un pareggio), nell'ultimo turno ha ritrovato il sorriso battendo per 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Strefezza su calcio di rigore. All'andata al Via del Mare finì 1-0 per la Vecchia Signora che conquistò tre punti pesantissimi grazie a un gioiello firmato Fagioli.