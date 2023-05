Diretta Sampdoria-Torino ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino fa visita alla Sampdoria per il 33° turno del campionato di Serie A. I granata occupano la dodicesima posizione della classifica con 42 punti e sono reduci dalla sconfitta casalinga contro l'Atalanta mentre i blucerchiati sono ultimi in graduatoria a quota 17. La formazione di Juric ha ottenuto ben due vittorie e un pareggio nelle ultime tre trasferte, vincendo a Lecce e sul campo della Lazio e pareggiando in casa del Sassuolo.