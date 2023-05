Diretta Lazio-Sassuolo ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio ospita il Sassuolo nel turno infrasettimanale di Serie A . La formazione di Sarri è seconda in classifica con 61 punti e viene da due sconfitte di fila, contro Torino e Inter. I neroverdi invece sono undicesimi in graduatoria a quota 43 e hanno ottenuto due vittorie nelle ultime tre giornate di campionato, vincendo contro Juventus ed Empoli. Su 16 partite casalinghe, i biancocelesti hanno ottenuto nove successi e tre pareggi, rimediando quattro ko.

Segui Lazio-Sassuolo LIVE sul nostro sito

Dove vedere Lazio-Sassuolo, diretta tv e streaming

La partita tra Lazio e Sassuolo è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport 253. In diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo.

Lazio-Sassuolo, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Hysaj, Pellegrini, Radu, Vecino, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Laurentié. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Marchizza, Tressoldi, Romagna, Zortea, Thorstvedt, Harroui, Bajrami, Alvarez, Ceide.

ARBITRO: Irrati

ASSISTENTI: Bindoni-Moro

QUARTO UOMO: Massimi

VAR: Massa

AVAR: Muto