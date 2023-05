Lega Serie A e Fondazione Polito, in campo insieme per la 33ª giornata

In occasione della 33ª giornata di campionato, la Lega Serie A ha deciso di sostenere un'importante iniziativa scendendo in campo al fianco della Fondazione "Fioravante Polito" . In tutti gi stadi verrà lanciato il messaggio per promuovere il Passaporto Ematico , intitolato alla memoria dei calciatori Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani, scomparsi prematuramente. Sui maxi-schermi degli stadi verrà trasmesso il video dell’iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due capitani. “I nostri atleti devono allenarsi e competere in sicurezza, sotto tutti i punti di vista – ha dichiarato il presidente della Fondazione Polito, Davide Polito -. Il loro futuro passa dagli esami clinici previsti dal Passaporto Ematico di modo che si possa ridurre al minimo il rischio di eventuali complicazioni che potrebbero insorgere durante la pratica sportiva. Ringrazio la Lega Serie A per la sensibilità avuta e per essersi impegnata attivamente su questo fronte, sostenendo l’operato che la Fondazione porta avanti da anni”.

Serie A in campo con la Fondazione Polito

Sul sito della Lega Serie A si legge: "L’obiettivo è non soltanto veicolare un messaggio che inviti tutti gli sportivi ad avere cura di sé e del proprio stato di salute, ma anche prevenire ed impedire fenomeni tragici in campo, rendendo obbligatori i controlli dei valori ematici e cardiaci. Questi risultano indispensabili per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva per tutti coloro che intendono praticare attività sportive agonistiche e non. In tal modo, è possibile indagare e rilevare eventuali anomalie, disturbi fisici o altre patologie, consentendo un pronto intervento a tutela della salute. Il certificato di idoneità, fondamentale per la pratica di ogni tipo di sport, potrà essere rilasciato agli sportivi solo se i controlli ematici e cardiaci obbligatori avranno dato un esito negativo. Sensibilizzare, quindi, ma anche promuovere l’iniziativa affinché possano diffondersi nelle squadre i controlli ematici da effettuare come screening iniziale in aggiunta a quelli abituali: Emocromo; Glicemia; VES; Creatinina; Transaminasi".