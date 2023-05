Atalanta quarta, Spezia ko. Salernitana-Fiorentina, pari show: triplo Dia

BERGAMO - La 33ª giornata di Serie A si apre con il triplo sorpasso dell'Atalanta che si prende il quarto posto in attesa di Milan, Inter e Roma. La Dea di Gasperini supera 3-2 lo Spezia, sempre più a rischio terzultimo posto pur aspettando il risultato del Verona. Equilibrio spezzato dagli ospiti al 18’ con Gyasi che viene servito da Bastoni e a tu per tu con Musso non perdona, ma rimesso in pari da una perla di De Roon che al 31’ colpisce con una bordata al volo da fuori area che sorprende Dragowski. Il sorpasso della Dea arriva in apertura di ripresa con la conclusione di Zappacosta dal limite che si infila in rete dopo una corta respinta della difesa ligure. Il 77 nerazzurro sfiora il tris pochi attimi dopo, ci prova anche Zapata ma il portiere spezzino difende la porta con due grandi interventi. Alla fine è Muriel, al 54’, a firmare il 3-1: ancora una indecisione della difesa di Semplici nel liberare l’area e il colombiano non perdona con un destro preciso a fil di palo. Zappacosta di testa colpisce anche una traversa, ma al 64’ Bourabia riaccende le speranze ospiti dimezzando lo svantaggio con una grande girata che sorprende Musso. Nel finale ci prova Verde a rimettere tutto in equilibrio ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Può fare festa l'Atalanta, trema invece lo Spezia.

Vede allontanarsi l'obiettivo qualificazione in Europa la Fiorentina che fa 3-3 all'Arechi contro la Salernitana. Gara spettacolare per Paulo Sousa, ex di turno, che va avanti per tre volte con l'uomo della settimana, Boulaye Dia, ma ripreso colpo su colpo dagli uomini di Italiano. Dopo soli 10’ è il solito Boulaye Dia a sbloccare l’incontro con una grande incursione personale che l’attaccante granata conclude battendo Terracciano sul primo palo. L’occasione per i Viola arriva al 30’ su un errore di impostazione della difesa di Paulo Sousa, ma Nico Gonzalez non ne approfitta. Passano 5’ e l’argentino si fa perdonare firmando l’1-1 con una incornata su assist di Dodo. Nella ripresa si riparte come nel primo tempo: imbucata alle spalle della difesa di Italiano e progressione di Dia che realizza la doppietta personale e il nuovo vantaggio della Salernitana. Nuovamente costretta a rincorrere la formazione ospite ci prova con insistenza e trova nuovamente il pari con la giocata di Ikoné che supera Ochoa in uscita e deposita in rete il 2-2 al minuto 70. All’80’ nuovo colpo di scena: Terracciano in uscita atterra Mazzocchi in area, dal dischetto va Dia che si porta a casa il pallone rimettendo nuovamente avanti i campani. Non è finita e Biraghi risponde nuovamente acciuffando il 3-3: punizione dall’out di destra che non trova deviazione, batte sul palo e termina in rete. Al fischio finale è 3-3 show.

