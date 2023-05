La Lazio rimanda la festa Napoli. Inter, 6 gol a Verona. Milan e Roma pari

Serie A: i risultati di Roma, Milan e la classifica

La Roma sblocca la trasferta contro il Monza grazie ad un clamoroso regalo di Di Gregorio che El Shaarawy non spreca, prima del pareggio di Caldirola su assist di Rovella. Nel secondo tempo la sfida resta equilibrata con occasioni da una parte e dall'altra e il risultato non cambia. Pareggia il Milan di Pioli, impegnato in casa contro la Cremonese: dopo la rete di Okereke al 77' ci pensa Messias nel recupero a portare il punteggio sull'1-1. I risultati della serata spostano dunque la classifica, soprattutto in zona Champions League. La Lazio resta seconda (e rimanda la festa scudetto del Napoli), l'Inter si porta da sola al quarto posto staccando di due punti l'Atalanta e il Milan, mentre la Roma si ritrova al settimo posto.