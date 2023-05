Diretta Udinese-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Il grande giorno, probabilmente, è arrivato. Il Napoli ha a disposizione il secondo match point della stagione, dopo aver fallito quello casalingo contro la Salernitana nell'ultimo turno di Serie A. Alla Dacia Arena di Udine la squadra di Spalletti può vincere infatti il terzo scudetto della sua storia, un titolo che manca da 33 anni. È sufficiente un punto per iniziare (almeno in forma ufficiale) con i festeggiamenti, quelli che in realtà in città sono partiti già da settimane (se non mesi). Mentre Osimhen&co. giocheranno contro l'Udinese in Friuli, al Diego Maradona i tifosi che non sono andati in trasferta potranno seguire l'incontro attraverso gli 8 maxischermi posizionati lungo la pista d'atletica e i 2 già installati nell'impianto. Insomma, tutto è pronto per far partire le celebrazioni.