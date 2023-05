Diretta Empoli-Bologna ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Al Castellani di Empoli i toscani ospitano il Bologna di Thiago Motta nel posticipo serale della 33esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Zanetti cerca punti salvezza per sfruttare al meglio le due sconfitte di ieri di Spezia e Verona. I toscani sono reduci da tre sconfitte di fila e in campionato non vincono da un mese, quando si imposero in casa sul Lecce. Situazione diversa per il Bologna: i felsinei vincendo scavalcherebbero la Fiorentina all'ottavo posto e si piazzerebbero alle spalle della Roma. Il Bologna è reduce dal pareggio interno contro la Juve e non vince dalla trasferta di Bergamo.