Giudice Sportivo, squalificati Paredes e Singo: Palladino salta il Torino

Mancano ancora due partite per finire la 33a giornata del campionato di Serie A, Empoli-Bologna e Udinese-Napoli che potrebbe valere lo scudetto degli azzurri, ma il Giudice Sportivo ha già emesso la sentenza per quanto riguarda squalfiche e ammende per il prossimo turno. Diversi i giocatori che salternno le partite del weekend. La Juventus dovrà fare a meno di Paredes nello scontro diretto contro l'Atalanta, così come la Roma, già falcidiata dagli infortuni, non avrà Celik con l'Inter all'Olimpico, espulso nel match contro il Monza. Juric perderà Singo nella sfida col Monza, che a sua volta non potrà contare su Palladino in panchina. Tutte le sanzioni nel comunicato della Lega.